Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarmadan, JÖAK’a ziyaret

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma ekibi ve Genel Başkanı Yağız Kızılkaya, Ankara’da Jandarma Özel Arama Kurtarmayı (JÖAK) ziyaret etti.

Ziyarette, JÖAK Komutanları ile Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma ekipleri üzerine farklı konularda istişare edildi. Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma ekibi, JÖAK Komutanlarına nezaketinden ve misafir perverliklerinden dolayı minnetlerini belirtti.

Tamga Uluslararası Aram ve Kurtarma ekibinde Genel başkan Yağız Kızılkaya’ya Genel Sekreter Perihan Eruz, Genel Başkan Yardımcısı Oya Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Ali Demiray, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Dalbay da eşlik etti.