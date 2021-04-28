Tam kapanmayı duyan çiçekçiye koştu

Bursa’da 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar çiçekçilere akın etti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da 29 Nisan 17 Mayıs arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Uzun sürecek kısıtlama öncesi Bursa’da vatandaşlar yasaklarda canlarının sıkılmaması için çiçekçilere akın etti.

Tuzpazarı’ndaki çiçekçi pazarında tarihinin en yoğun günleri yaşanmaya başladı. Evlerinin bahçeleri ve balkonlarında fide ve çiçek dikip kısıtlamada bununla vakit geçirmek isteyen vatandaşlar; fiyatları 5 ila 150 lira arasında değişen çiçekleri almak için bir biriyle yarıştı. Çiçekçiler ise bu zamana kadar böyle bir yoğunluk yaşamadıklarını belirterek, büyük şaşkınlık yaşadı.

Yasaklarda güzel vakit geçirmek için çiçek aldıklarını ifade eden vatandaşlar, "17 gün sürecek kısıtlama öncesi evde güzel vakit geçirmek için çiçek alıyoruz. Bu çiçekleri evlerimizin balkon ve bahçelerine ekip bunlarla oyalanacağız. Çiçeklerle uğraşmak insanı rahatlatıyor" dedi.

Bu kadar yoğun bir taleple ilk defa karşılaştıklarını belirten çiçekçiler, "Bugüne kadar böyle bir yoğun talep hiç görmedik. İlk defa böyle bir talep görüyoruz. Vatandaşlar yasaklar öncesi keyifli vakit geçirmek ve can sıkıntısından kurtulmak için çiçeklere ve fidelere büyük talep gösteriyor. Çiçeklerin rahatlatıcı bir özelliği var, insanlar da çiçeklere büyük talep gösteriyor. Hiç durmadan taleplere yetişmek için çalışıyoruz. Çiçek fiyatları 5 liradan başlıyor 150 liraya kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.