banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Engin Altay’dan Erdoğan’a 128 bin TL’lik dava
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Premier Lig’de oruç tutan futbolculara izin
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı
Otogar saldırısına hazırlanan teröristlerin görüntüleri yayınlandı

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB verilerine göre mega kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesine ulaşırken, il dışına çıkmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi.

Genel 29.04.2021, 13:00
2
Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB verilerine göre mega kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesine ulaşırken, il dışına çıkmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk drone tarafından havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 29 Nisan’da saat 19.00’da başlayacak ve 17 Mayıs saat 05.00’te sona erecek tam kapanma öncesi farklı kentlere gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Tam kapanmaya saatler kala yola düşen vatandaşlar tem otoyolunda Edirne istikametine yoğunluk oluşturdu. İBB verilerine göre mega kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyesine ulaşırken, trafik yoğunluğu drone tarafından havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?