Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul turistlere kaldı

Yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın ilk gününde İstanbul kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı.

İstanbul’ genelinde tam kapanmanın ilk günün meydanlar, cadde ve sokaklar kısmen boş kaldı. Ayasofya ve Eminönü meydanları havadan çekilen görüntülerde az sayıda kısıtlamadan muaf olan turist olduğu görüldü. Meydanlar ve sokaklar boş kalırken sabah saatlerinde görevli olan vatandaşlar polis kontrol noktalarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Galata Kulesine çıkan turistler İstanbul Boğazı’nı ve Haliç’i en sakin hali ile izleyebilme fırsatı buldu. Kısıtlama öncesinde Galata ve Unkapanı köprülerini duran olta balıkçıları köprüyü kısıtlama nedeniyle boş bıraktı. 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’e kadar kesintisiz sürecek tam kapanma kararına uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek. Yurt genelinde temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.