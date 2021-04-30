banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.

Genel 30.04.2021, 10:48
3
Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu

Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dün saat 19.00’da başlamasıyla birlikte İstanbul’da denetimler artırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu normal günleri aratmadı.

Öte yandan, yoğun trafik havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?