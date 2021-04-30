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Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu
Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.
Genel 30.04.2021, 10:48
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Korona virüsü salgını nedeniyle yurt genelinde 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Tam kapanmanın ilk gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik havadan görüntülendi.
Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma dün saat 19.00’da başlamasıyla birlikte İstanbul’da denetimler artırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu yakasından Avrupa Yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu normal günleri aratmadı.Öte yandan, yoğun trafik havadan görüntülendi.