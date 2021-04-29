banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Tam kapanmanın başlamasıyla Kocaeli sessizliğe büründü

Kocaeli’de 17 günlük tam kapanmanın başlaması sonrasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kocaeli’nin boş sokakları havadan görüntülendi.

Genel 29.04.2021, 20:35
2
Tam kapanmanın başlamasıyla Kocaeli sessizliğe büründü

Kocaeli’de 17 günlük tam kapanmanın başlaması sonrasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kocaeli’nin boş sokakları havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararının saat 19.00 itibari ile uygulanmaya başlamasıyla Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama öncesinde vatandaşların doldurduğu cadde ve sokaklar, saat 19.00’u gösterdiğinde bir anda boşaldı. Vatandaşların evlerine gitmesi ile birlikte sokaklar sessizliğe büründü. Tam kapanmanın başlaması ile birlikte il genelinde jandarma ve polis ekipleri, kararların ihlal edilmesini önlemek amacı ile denetimlere başladı.

Kocaeli’nin sessize bürünen cadde ve sokakları ile D-100 karayolu havadan görüntülendi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?