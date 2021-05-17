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Tam kapanma biter bitmez sahillere akın ettiler

Bodrum’da vatandaşlar, 17 günlük tam kapama biter bitmez deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmaya başladı.

Genel 17.05.2021, 14:33
Tam kapanma biter bitmez sahillere akın ettiler

Bodrum’da vatandaşlar, 17 günlük tam kapama biter bitmez deniz, güneş ve kumun tadını çıkarmaya başladı.

17 günlük tam kapamada denize giremeyen sahilin tadını çıkaramayan Bodrumlular kısıtlama biter bitmez sahillere akın etmeye başladı. Vatandaşlar şemsiye ve sandalyelerini alarak sahile indi. Hava sıcaklığının 28 derece olması nedeniyle denize giren vatandaşlar bol bol yüzdü. Bazı vatandaşlar sahilde kitap okurken bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarına uyarak güneşlenmeyi tercih etti.
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