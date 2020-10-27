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Tam 27,5 ağırlığındaki dev sazan balığı

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ EN BÜYÜK SAZAN BALIĞI BİLECİK'TE YAKALANDI

Genel 27.10.2020, 11:46
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Tam 27,5 ağırlığındaki dev sazan balığı

Başta avcılık ve sportif balıkçılık olmak üzere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Pelitözü göletinde yakalanıp tekrar suya bırakılan 27,5 ağırlığındaki dev sazan görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik’e 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü göletinde avcılık yapan Cihat Öztürk, 27,5 kilo ağırlığında dev sazan balığı yakaladı ve görüntüledikten sonra tekrar suya bıraktı. Gölette 2015 yılından bu yana sportif balıkçılık anlamında birçok aktivitenin düzenlendiğini kaydeden Pelitözü Gölpark Saha Sorumlusu Tamer Sargıl, ’Yakala Bırak’ sportif balıkçılık aktivitelerini anlattı. Sarıl, "Bu çerçevede Pelitözü göletinde yaptığımız bu tür aktiviteler ile hem Bilecik’imizin güzelliklerini duyurmak, hem de çocuklarımız ve yeni nesillere temiz ve zengin bir doğal güzelliği bırakmanın önemini hissettirmek istiyoruz. Bizim de denetimimiz çerçevesinde insanlar burada sportif balıkçılık yapabiliyorlar. Yakalanan bu balık ile Bilecik’in sesini bir kez daha duyurduğumuz için çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Sargıl, yakalanan balık hakkında sosyal medya ağlarında birçok tebrik ve teşekkür mesajları aldıklarını da sözlerine ekledi.

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