Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan Yenikapı’daki Kayseri Tanıtım Günleri için çağrı

Yenikapı’da, Kayseri’nin 16 ilçesinin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı Kayseri Tanıtım Günleri başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 11 Aralık’a kadar devam edecek olan tanıtım günlerine İstanbulluları davet etti.

Kayseri’nin 16 ilçesinin tarihi, doğal güzellikleri, gastronomisi ve turizm potansiyelinin tanıtıldığı Kayseri Tanıtım Günleri Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Kayseri’nin mutfak lezzetlerinden, ilçelerine, turizm değerlerinden şehrin kültürel mirasına kadar pek çok alanda yapılacak tanıtımlar için stantlar hazırlandı. Talas Belediyesi de Kayseri Tanıtım Günleri’nde standını açtı. Tarihi mekanlarıyla öne çıkan ilçenin standında, Tarihi Osmanlı Kültür Sokağı’nın 3 boyutlu maketi yer aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, tanıtım günlerine gelen vatandaşları kendilerine ayrılan alanda ağırlayarak sohbet etti. Yalçın, 11 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Kayseri Tanıtım Günlerine tüm İstanbulluları davet etti.

“Talas’ın en önemli özelliği tarihi mekanlarının fazla olması”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Talas Belediyesi olarak kendimize ait alanda Talas’ı hatırlatmaya çalıştık. Talas’ın en önemli özelliği tarihi mekanlarının fazla olması. Kiliseleri, camiler, konakları ve taş sokakları. Bu nedenle de öne çıkardığımız obje bu şekilde. Bitkisiyle, toprağıyla, taşıyla, Ali Dağı’yla, yamaç paraşütüyle Kayseri’nin önemli bir merkez ilçesi. İstanbul’da yaşayan herkesi 4 gün açık olacak tanıtım günlerinde bir araya gelmeye davet ediyoruz. Başımızın üstünde misafir edeceğiz” dedi.

“Kayseri’ye geldiklerinde Talas’a davet ediyoruz”

İstanbulluları Talas’a davet eden Yalçın, “Talas olmazsa olmaz. Mutlaka Kayseri’ye geldiklerinde Talas’a davet ediyoruz. Talas’ta misafir etmekten onur duyarız. Kayseri’nin yeme içme mekanlarının olduğu yer. 300’ün üzerinde kafe ve restoran var. Gece gündüz hayatın devam ettiği bir yer. Hem kültürel açıdan kütüphaneleriyle hem de mekanlarıyla gece gündüz yaşayan bir ilçemiz. Bekliyoruz” diye konuştu.