Taksim’den otelden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Taksim’de bir Kuveytli otelde konaklayan Suriyeli askerin telefonunu ve parasını çaldı. Hırsız, polis ekipleri tarafından Taksim’de kıskıvrak yakalandı.

Olay, Taksim’de saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kuveytli olduğu öğrenilen bir erkek şahıs Taksim’de bulunan bir otelde, Katar’da görev yaptığı öğrenilen Suriyeli askerin 2 telefonu, 600 euro ve 5 bin lirasını çaldı. Suriyeli asker durumu fark edince polise haber verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri şikayet üzerine hemen inceleme başlattı. Hırsız aynı gün ekipler tarafından Taksim Meydanı’nda yakalanarak etkisiz hale getirildi. Suriyeli asker, Kuveytli hırsızdan şikayetçi oldu. Ekipler hırsızın üzerini aradı. Arama sonucu şahsın üzerinden yalnızca 2 telefon çıktı ancak paralara ulaşılamadı. Kuveytli hırsız işlemleri yapıldıktan sonra polis tarafından mahkemeye çıkarılmak üzere Taksim Polis Merkezine götürüldü.