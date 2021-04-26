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Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi

İstanbul’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibarıyla başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda manzara ise kısıtlama öncesini aratmadı.

Genel 26.04.2021, 20:24
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Taksim’deki manzara kısıtlama sonrasında değişmedi

İstanbul’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibarıyla başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda manzara ise kısıtlama öncesini aratmadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte İstanbul’da sokak ve caddeler yavaş yavaş boşalmaya başlarken, İstiklal Caddesi ve Taksim’de manzara kısıtlama sonrası da pek değişmedi. Kısıtlamanın başladığı saat 19.00 itibarıyla işletmeler kapatılırken, cadde ve meydan turistlere kaldı. Görevli polis ve zabıta ekipleri kısıtlamadan muaf tutulan yabancı uyruklu vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
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