Taksim’de yarı finale çıkan Fas taraftarları çılgınca eğlendi

Dünya Kupası’nda Portekiz’i 1-0’lık skorla yenen Fas, yarı finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fas taraftarları Taksim’de çılgınca eğlendi.

Dünya Kupası çeyrek final maçında Ronaldo’lu Portekiz’i 1-0’lık skorla yenen Fas Milli Takımı tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğüyle Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkan taraftarlar coşkuyla eğlendi. Fas bayrakları ve atkılarıyla eğlenen taraftarlar, Ronaldo tezahüratları yaparak galibiyeti kutladı. Çevik kuvvet ekipleri Taksim ve İstiklal Caddesi’nde toplanan taraftarları Talimhane Caddesi’ne yönlendirdi. Taraftarlar burada toplanarak dakikalarca eğlendi.

“İlk defa Dünya Kupası tarihinde yarı finale kaldık”

Galibiyeti kutlayan Fas taraftarı Sabrina, “İnşallah Dünya Kupası’nı kazanacağız, hayalimiz. İlk defa Dünya Kupası tarihinde yarı finale kaldık. Bu galibiyet bizim için Dünya Kupası’nı almak kadar değerli. Buraya kadar geldik hedefimiz Dünya Kupası’nı almak istiyoruz” diye konuştu.

“Biz tüm Müslümanlar için kazandık”

Diğer bir Fas taraftarı Zakaria ise, “Sadece bir şey söylemek istiyorum. Biz Fas için kazanmadık. Araplar için Afrikalılar için tüm Müslümanlar için kazandık. İnşallah finale kadar gideceğiz ve kazanacağız inşallah” dedi.