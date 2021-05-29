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Taksim’de yağış etkili oldu

Taksim Meydanı’nda öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı.

Genel 29.05.2021, 15:05
Taksim’de yağış etkili oldu

Taksim Meydanı’nda öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Taksim Meydanı’nda da saat 14.30 sıralarında yağış etkili oldu. Yağış, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlerin meydanda gezmesine engel olmadı. Bazı vatandaşlar yağmurun dinmesini durakta ya da mekanların önünde beklerken bazı vatandaşlar da şemsiyesiyle meydanda gezmeye devam etti.
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