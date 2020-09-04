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Taksim’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
TAKSİM’DE VATANDAŞLAR YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI
Genel 04.09.2020, 15:03 04.09.2020, 15:38
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Taksim’de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Taksim’de yağmur etkili oldu. Vatandaşların yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için koşuştururken, bazıları ise duraklara sığındı. Hazırlıklı gelenler ise şemsiyelerle yoluna devam etti.
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