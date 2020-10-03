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Taksim’de turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi

TAKSİM’DE İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI BÜRO AMİRLİĞİ VE TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TURİSTLERE YÖNELİK KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Genel 03.10.2020, 15:02
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Taksim’de turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi

Taksim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından turistlere yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’nin en kalabalık yerlerinden biri olan Taksim’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Turizm Şube Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. İstanbul’un en çok turist ziyaretine uğrayan alanlarından İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda ekipler, turistleri maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ayrıca denetimlerde İngilizce sesli komutlar verebilen drone de kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan turistler drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Uyarıların ardından maskelerini takan ve sosyal mesafeye uyan turistler yollarına devam etti.

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