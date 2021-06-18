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Taksim’de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı.

Genel 18.06.2021, 16:32
Taksim’de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış Taksim’de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından sağanak yağış İstanbul’da etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan yağış kentin birçok noktasında hayatı felç etti. Yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Taksim ve İstiklal Caddesi oldu. Taksim’de önce hava karardı, ardından yağmur başladı. Bir anda bastıran sağanak yağmur karşısında neye uğradıklarını şaşıran insanlar, adeta kaçacak yer aradı. Kimi şemsiyelerini açtı, kimi saçak altlarına sığındı, kimi ise herhangi bir önlem almadan yağmurda yürüdü. Bir seyyar satıcının ise ayaklarını yağmurdan korumak için akünün üstüne çıktığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise sağanak yağış altında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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21°
hafif yağmur
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