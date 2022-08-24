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Taksim’de sağanak başladı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Genel 24.08.2022, 22:55
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmayan başlayan sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur başladı. Taksim Meydan’ında aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçakları, metro istasyonların girişi ve dükkanlara sığındı. Uyarıları dikkate alanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Yağmurla birlikte rüzgarda etkili olurken bazı vatandaşlar şemsiyeleri tutmakta zorlandığı görüldü.
(AA- MB-
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hafif yağmur
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