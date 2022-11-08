Taksim’de minik davulcuya yoğun ilgi

Taksim’de eline aldığı davulla gösteri yapan minik turistlerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Minik davulcunun babası ise, oğlunun 2 yaşından beri davul çaldığını söyledi.

Babası ile birlikte dün öğle saatlerinde, Taksim Meydanı’na çıkan 6 yaşındaki çocuk yanında getirdiği davulu çalmaya başladı. İsminin Abdurrahman Devrim Ersoy olduğu öğrenilen minik, davul çalarken bir yandan da çeşitli hareketler yaptı. Meydanda yürüyenler, neredeyse kendisiyle aynı boydaki davulla gösteri yapan çocuğu görünce durup onu izlemeye başladı. Turistler ve vatandaşlar, minik davulcunun gösterisini soluksuz izleyip o anları da cep telefonlarıyla kaydetti.

“2 yaşından beri davul çalıyor”

Minik davulcunun babası İsmail Erol, “2 yaşından beri çalıyor. İki yaşındayken küçük bir davul aldık. O günden beri davul çalıyor, davul aşkı devam ediyor. Hiç bitmedi. Şu an 6 yaşında, hala davul çalmaya devam ediyor. Kendi isteğiyle öğrendi. Biz ona küçük, oyuncak bir davul aldık. O zamandan beri çalıyor. Bütün ritimleri kendisi öğrendi, biz öğrenmedik. Okula da gidiyor. Vatandaşlar, yaşı küçük olduğu ve davulu da mükemmel çaldığı için ilgi duyuyor. Vatandaşlar eğitim alıp almadığını soruyor. Eğitim falan almadı, her şeyi kendisi öğrendi” dedi.