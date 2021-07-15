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Taksim’de korkutan kalabalık

Yeni tip korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçişle birlikte havalarında ısınmasıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde adeta ’iğne atsan yere düşmez’ dedirten yoğunluk oluştu.

Genel 15.07.2021, 20:52
Taksim’de korkutan kalabalık
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Yeni tip korona virüs salgınından normalleşme sürecine geçişle birlikte havalarında ısınmasıyla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde adeta ’iğne atsan yere düşmez’ dedirten yoğunluk oluştu.

Aşılama çalışmaları ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte yeni tip korona virüs tedbirleri gevşetilerek normalleşme sürecine geçildi. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte bugün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde adeta iğne atsan yere düşmez dedirtecek şekilde yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaparken kimileri ise alışveriş yaptı. Caddede bulunan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarını da unuttuğu görüldü.
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