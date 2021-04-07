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Taksim’de köpeğin turistlerle dondurma keyfi

Taksim Meydanı gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulunan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Bir turist yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti.

Genel 07.04.2021, 09:12
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Taksim’de köpeğin turistlerle dondurma keyfi

Taksim Meydanı gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulunan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Bir turist yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti.

Taksim Meydan’da gezmeye gelen Bosna-Hersekli turistler burada bulan sevimli köpeğe yoğun ilgi gösterdi. Turistlerden biri yanına yatan köpeği dakikalarca sevdi. Başka bir turist de yediği dondurmadan köpeğe de ikram etti. Sevimli köpek ikramı geri çevirmeyerek kendisine uzatılan dondurmayı afiyetle yedi. Turistler o anları cep telefonu kamerasıyla çekmeyi de ihmal etmedi. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
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