Taksim’de İstanbul’un Kurtuluşu’nun 96. yıl dönümü için tören

Taksim’de İstanbul’un Kurtuluşu’nun 97. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

İstanbul’un Kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Anıta İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri sunuldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi ile son buldu.