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Taksim’de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi

Taksim’de yabancı uyruklu gelin ve damadın fotoğraf çekimleri İstiklal caddesini kilitledi. Çekim yapan çiftin etrafında toplanan kişiler, caddede yoğun kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Genel 24.07.2022, 08:22
Taksim’de gelin ve damadın fotoğraf çekimi İstiklal caddesini kilitledi

Taksim’de yabancı uyruklu gelin ve damadın fotoğraf çekimleri İstiklal caddesini kilitledi. Çekim yapan çiftin etrafında toplanan kişiler, caddede yoğun kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

Düğün fotoğrafı için Taksim Meydanı’nı seçen İran uyruklu çiftin fotoğraf çekimleri İstiklal Caddesi’nde aksaklığa neden oldu. Çekim yapan gelin ve damadın etrafında toplanan ve çoğunluğu turist olan vatandaşlar caddede yoğun kalabalık oluşturdu. Kalabalığın arasındaki bazı kişiler çiftin fotoğraflarını çekerken, diğer vatandaşlar ise caddede yürümekte zaman zaman güçlük çekti.

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