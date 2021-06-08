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Taksim’de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

İstanbul Taksim Meydanı’ndaki süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Duvar dibinde bulunan basamaklı süs havuzuna girmek isteyen çocuklar yürekleri ağza getirdi.

Genel 08.06.2021, 20:15
Taksim’de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

İstanbul Taksim Meydanı’ndaki süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Duvar dibinde bulunan basamaklı süs havuzuna girmek isteyen çocuklar yürekleri ağza getirdi.

Taksim Meydanı’nda bulunan süs havuzuna giren çocuklar çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda yüzdü. Süs havuzunun basamaklı bölümüne çıkarak suyla oynayan çocuklar yürekli ağza getirdi. Çevrede bulunan vatandaşlar ile turistler de çocukların o anlarını cep telefonu ile görüntüledi.
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