Taksim’de çiçekçilerde "Anneler Günü" heyecanı

Taksim Meydanı’nda bulunan çiçekçilerde Anneler Günü heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Anneler Günü için hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren çiçekçiler , “ Hazırlıklarımızı yaptık, kıymetli müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

Taksim Meydanı’nda bulunan çiçekçilerde Anneler Günü heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Çiçekçiler gün içerisinde yoğunluk yaşanması beklediklerinden hazırlıklarını akşamdan tamamladıklarını belirttiler.

Anneler Günü’nde müşterilerini beklediklerini dile getiren esnaf Rukiye Çeliksoy, “ Daha sabah. İnsanlar daha kalkmadılar. Bizler hazırlığımızı yaptık Anneler Günü için. Tezgahımız da hazır. Bir sürü sermaye yatırdık. Yaptık hazırlıklarımızı, kıymetli müşterilerimizi bekliyoruz. Fiyatlarımız uygun. 50 TL’den başlıyor. Uygun yani. Hazırlıklarımızı yaptık, kıymetli müşterilerimizi bekliyoruz. Bütün annelerin günü kutlu olsun” diye konuştu.

"Anneler için kır çiçekleri tercih ediliyor"

Askerdeki oğluna Anneler Günü’nde selam yollayan esnaf Yıldız Çalıoğlu ise, “ Akşamdan hazırlıklar yapıldı. Şu an daha işler başlamadı , yavaş yavaş. Saat daha erken, herkes anca kalkıyor. Uyanıyor, kahvaltısını ediyor. Dışarıya anca çıkıyor. Bugün genelde kır çiçekleri çok satılıyor, karanfil, papatya satılıyor. Fiyatlarımız normal, pahalı değil ama biz pahalı aldık. Güllerin tanesi 30 TL, papatyaların demetleri 40 TL, hüsnü yusuflar da 40 TL. Karanfil paketleri de 50 TL. Anneler için genelde karanfil alınıyor. Benim çocuğum askerde. Gaziantep’e selam olsun. Allah tüm askerleri annelerine kavuştursun. Benimkini de bana kavuştursun. Sabah aradı anneler günümü kutladı, ona da selam olsun” dedi.