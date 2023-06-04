Taksim’de aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’de aniden bastıran şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmurdan kaçmak için bina kenarlarına ve duraklara sığındı.

Taksim’de aniden bastıran şiddetli yağış, meydanda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağıştan şemsiyeyle korunurken, şemsiyesi olmayanların ise bina kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü. Bazı vatandaşların ise kıyafetleri kafasına siper ederek koşuşturdukları anlar kameraya yansıdı.