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Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİNDE TAKSİM MEYDANI'NA TÜRK VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ASILDI.
Genel 27.10.2020, 21:05
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Taksim Meydanı’na Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.
Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Beyoğlu Belediyesi ekipleri 29 Ekim öncesi Taksim’de Türk bayrakları asmaya başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde 29 Ekim için asılan Türk bayraklarının yanına Azerbaycan bayrakları da asıldı. 2 bayrağı yan yana gören çevredeki vatandaşların bazıları meraklı gözlerle izlerken bazıları da cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Beyoğlu Belediyesi’nin anlamlı desteği görenleri mutlu etti.
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