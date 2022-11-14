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Taksim patlamasında hayatını kaybeden baba kız son yolculuklarına uğurlandı

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden baba Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan Adana’da düzenlen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Genel 14.11.2022, 15:10
Taksim patlamasında hayatını kaybeden baba kız son yolculuklarına uğurlandı

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden baba Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan Adana’da düzenlen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.

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