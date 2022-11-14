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Çiftin iki çocuğu hem yetim hem öksüz kaldı... Terör saldırısında hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı
ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşme sırasında “doğrudan ve açık sözlü” olduğunu belirtti.
Taksim patlamasında hayatını kaybeden baba kız son yolculuklarına uğurlandı
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden baba Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan Adana’da düzenlen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Genel 14.11.2022, 15:10
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden baba Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan Adana’da düzenlen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.