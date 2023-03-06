Taksim Meydanı’ndan görüntülen Ay, kartpostallık manzara oluşturdu

Dolunay şeklinde ortaya çıkan ay, Taksim Meydanı’ndan görüntülendi. Atatürk Kültür Merkezi ile aynı hizada görülen dolunay ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

İstanbul’da akşam saatleriyle birlikte dolunay ortaya çıktı. Dolunay şeklinde ortaya çıkan ay, Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Camii ile birlikte görüntülendi. Atatürk Kültür Merkezinin önünde dalgalanan Türk Bayrağı ile aynı hizada görünen dolunay parlaklığıyla bayrağı aydınlatarak ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.