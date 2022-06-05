Taksim Meydanı’nda Spider-Man kostümlü gösteri

Spider-Man kostümüyle Taksim Meydanı’nda gösteri yapan kişiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Spider-Man kostümlü Fahrettin Atalay, “Böyle bir konsept ile insanları karşılaştırmak istedim. Amacım insanları mutlu etmek. Normalde aşçıyım, mutfak şefiyim" dedi.

Spider-Man kostümüyle Fahrettin Atalay isimli bir kişi Taksim Meydanı’nda gösteri yaptı.

Bir süre sonra ağ atan Atalay, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar merakla izledikleri Spider-Man kostümlü Fahrettin Atalay’la tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İnsanları mutlu etmek amacım"

Spider-Man kostümüyle dikkatleri üzerine çeken Fahrettin Atalay, “Spider-Man dünyaca ünlü bir kahraman zaten. Küçükken benim de sevdiğim bir filmdi. İzlediklerimden esinlendim. Böyle bir konsept ile insanları karşılaştırmak istedim. Çocukların ilgisi var çünkü çocukları mutlu ediyor böyle şeyler. İnsanları mutlu etmek amacım. Bir yönden de para kazanmak. Normalde aşçıyım, mutfak şefiyim. Böyle bir iş ile insanların karşısına çıkmak istedim. Fikri kendim ürettim zaten. Fikirlerimi gerçekleştirdikten sonra direkt başladım. Ek olarak yaptığım bir iş” şeklinde konuştu.