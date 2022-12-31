Taksim Camii’nde sabah namazından sonra sıcak çorba ikramı başladı

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan ve hizmete başlayan aşevi her sabah namazdan sonra bölgedeki vatandaşlara sıcak çorba ikram edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs 2021 tarihinde katıldığı törenle hizmete giren Taksim Cami ve Külliyesi hem dini hizmetlerin, hem sosyal ve kültürel hizmetlerin yönetilmesi, yürütülmesi ve hayata geçirilmesi konusunda odak noktası oldu. Her gün binlerce insanın namaz kıldığı Taksim Camii’nde sabah namazından sonra vatandaşlara sıcak çorba ikramı da yapılıyor. Cami içerisindeki mutfakta hazırlanan sıcak çorba hafta içi her gün sabah namazının ardından vatandaşlara ikram ediliyor.

Aşevi haftanın 5 günü sabah namazından sonra vatandaşlara sıcak çorba ikramı veriyor.