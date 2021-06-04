banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter, Yair Netanyahu’nun hesabını askıya aldı
Twitter, Yair Netanyahu’nun hesabını askıya aldı
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!

Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Taksim Camii cuma namazında adeta doldu taştı. İçeride yer bulamayan vatandaşlar dışarıda dağıtılan kağıt namazlıklarda Taksim Meydanı’nda namaz kıldı.

Genel 04.06.2021, 14:54
Taksim Camii cuma namazında doldu taştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Taksim Camii cuma namazında adeta doldu taştı. İçeride yer bulamayan vatandaşlar dışarıda dağıtılan kağıt namazlıklarda Taksim Meydanı’nda namaz kıldı.

Taksim Camii’nde açılışın ardından ilk cuma namazında yoğunluk yaşandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği cami, cuma namazında doldu taştı.

Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek saf tutulan caminin içerisi kısa sürede doldu. Caminin dışında da kağıttan namazlıklarını alan vatandaşlar, Taksim Meydanı’nda namaza durdu.

Namaz sırasında artan kalabalık, Taksim’i ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Bazı turistlerin cep telefonu kameraları ile Taksim Camii ve cemaati kayda aldı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu