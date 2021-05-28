Taksim Camii çevresi gül suyu ile yıkandı. İlk cuma namazını Taksim Camii’nde kılmak isteyen vatandaşlar da gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Taksim Camii bugün ibadete açılacak. Açılış öncesi hazırlıklar hızla devam ediyor. Cami çevresi gül suyu ile yıkandı. İlk cuma namazını Taksim Camii’nde kılmak isteyen vatandaşlar da cami çevresine gelmeye başladı.