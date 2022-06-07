Takside doğum sırasında yaşanan telaş kamerada

ANTALYA (İHA) - Antalya’da hamile kadın, bindiği takside hastane önünde doğum yaptı. ‘Melek Ayşe‘ verilen bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Takside doğum sırasında yaşanan telaş dolu anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki Samara Satılmış, 40 hatalık hamileydi. Sabah sancısı artan kadın, hastaneye gitmek için eşi Burak Satılmış(37) ile Sütçüler Hastane Taksi’den bir taksi istedi. Özel bir hastaneye doğru yola çıkan kadının, yolda sancıları şiddetlendi ve doğum başladı. Hastaneye ulaştırılan kadının, taksiden indirilmesinin tehlikeli olabileceği için doğum ebe ve hemşireler tarafından araçta gerçekleşti. Bebeğe ’Melek Ayşe’ ismi verildi.

"Sancı çekerim diyordu, öyle olmadı"

Anne Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, kendisini hastaneye yetiştiren taksici Veysel Vernez’e teşekkür ederek, “ Doğum olmadan kızıma sürekli maaş günü için sabretmesini söylüyordum. Hastaneye kadar geldik ama içeri giremedik. Taksi içinde doğum yapmak zorunda kaldım. Acı çekiyordum o an. Şuan çok heyecanlıyım. Ben şok oldum. Takside doğum yapacağımı hiç tahmin etmemiştim. Taksiden hastaneye beni almaya çalıştılar ama olmadı. O zaman zaten bebeğim görünmüştü. Anlık bir olay oldu. 2-3 saat sancı çekeceğimi düşünüyordum malasef öyle olmadı” diye konuştu.

"Çok mutluyum"

Baba Burak Satılmış ise her şeyin aniden geliştiğini ifade ederek, “ Yarım saat içinde doğum gerçekleşti. Ambulansı aramayı düşündük ama taksi çağırdık. Taksiciden Allah razı olsun. Bende şok oldum doğum biranda gerçekleşti. Dünyanın en güzel şeyi. Bebeğimizin ismini rahmet annemin ismi, ‘Melek Ayşe’ olarak koydum. Çok mutluyum” diye konuştu.

"Başarılı bir doğum oldu"

Aileyi hastaneye ulaştıran taksici Veysel Vernez, dün gece nöbetçi olduğunu ve bu sabah saat 06.00 sırasında Burak Satılmış’ın aradığını ve acil taksi gerekli olduğunu söylediğini belirtti.

Verilen adrese ulaştığında çiftin hemen taksiye bindiğini anlatan Vernez, “ Dokuma bölgesinde özel bir kliniğe doğru yola çıktı. Ama kadının çok sancısı vardı. Yolda kadının durumu iyice ağırlaştı hızla hastaneye vardık. Kornaya basınca hemşireler hemen geldi. Kadını arabadan sedyeye almaya çalıştılar ama bebek gelmek üzereydi. Ebe geldiğinde doğum olmak üzereydi. Doğumun arabada olacağını söylediler ve müdahaleye başladılar. Ve doğum başarılı şekilde oldu” dedi.

"Taksime ücretsiz binebilir"

İlk kez başına böyle bir işin geldiğini dile getiren Vernez,“ Hastaneye yetiştirdim. Bebek ve anne sağlıklı çok mutluyum. ’Melek Ayşe’ bebek bana ulaştığı sürece onu ve ailesini her yere ücretsiz götürürüm” ifadelerine yer verdi.