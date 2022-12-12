Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, Aksaray’da taksilere denetim yaptı

İstanbul (İHA) İTEO Başkanı Eyüp Aksu yönetim kurulu ile birlikte Aksaray’da bulunan taksilere denetim yaptı. 32 araca yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Fatih Aksaray’da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu taksicilere denetim yaptı. Başkan Aksu, son zamanlarda gündemde olan taksicilerin yakın mesafede yolcu alıp almadıkları hakkında denetim gerçekleştirdi. Yönetim kurulu ile yaptığı habersiz denetimde toplamda 32 araç kontrol edildi. Yapılan inceleme sonucunda konuşan Başkan Eyüp Aksu, taksicilerin kurallara uygun şekilde davrandığını ve bütün yolcuları aldığını ifade etti. Eyüp Aksu burada yapılan incelmelerinin ardından Aksaray, Taksim, Eminönü’nde yapılan denetimlerde olumsuz herhangi bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti. Başkan Aksu, ayrıca emniyet ve belediyelerle ortak denetim yapmaya hazır olduklarını da ifade etti.