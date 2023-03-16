Taksi, minibüs ve kamyon şoförleri deprem bölgesine yardım tırı gönderdi

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı taksi, minibüs, kamyon ile servis şoförlerinin bağışlarıyla gıda ve temizlik malzemesi doldurulan yardım tırı Malatya Battalgazi’deki depremzedelere gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesine yardım eli uzatanlardan biri de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla görüşme yapan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri, kendilerine bağlı ulaşım sektörü çalışanlarının depremzedeler için bağış yapmak istediklerini söyledi. Bakanlığın da desteğiyle İstanbul’da hizmet veren taksi, minibüs, kamyon ve servis şoförleri aralarında para topladı. Yapılan bağışlarla temin edilen gıda maddeleri ve temizlik malzemeleriyle bir tır dolduruldu.

Malatya’ya gönderildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesine gidecek olan araç, bugün Bakırköy’den yola çıktı. Uğurlama törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Engin Türkmen katıldı.

Çok güzel bir birliktelik

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Deprem sürecinde hükümetimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çok güzel bir yardım seferberliği gerçekleştirildi. Bugün de çok güzel bir birlikteliği tekrar gerçekleştiriyoruz. İstanbul esnaf odalarımızın ulaşım birimindeki arkadaşlarımızın desteğiyle bir tırı belediyemizle birlikte kardeş belediyemiz olan Battalgazi ilçemize gönderiyoruz” dedi.