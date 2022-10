Take Off İstanbul Uluslararası Gelişim Zirvesi başladı

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen Take Off İstanbul Uluslararası Gelişim Zirvesi bugün başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından düzenlenen Take Off İstanbul, Türkiye’den ve Dünya’dan geleceğe yön veren kişileri bir araya getirdi.

Take Off İstanbul Uluslararası Gelişim Zirvesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde başladı. Zirve T3 Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu üyesi Serdar Gürbüz’ün açılış konuşması ile başladı. Aselsan CEO’su Haluk Görgün’ün sunumu ile devam eden etkinlikte, yerli ve yabancı girişimciler yatırımcılarla bir araya geldi.

Zirveye oyun geliştirme alanında katılan Zeynep Özge Yalçın, ‘’Bizler Team Artha olarak Oyun ve Uygulama Akademisi’nin oyun geliştirme alanında kazanan ekibiyiz. Bu serüvende aslında ilk başta 34 bin başvuruda seçilen bursiyerlerdik. 5 kişiden oluşan bir ekibiz. 20 günde öyle bir düzene girdik ki bu oyunumuzu çıkardık. Şimdi de bir oyun stüdyosu olma yolundayız. Oyunumuzla ilgili yatırımları arıyoruz. Önümüzde birçok heyecanlı konferans var. Birbirimizi hiç tanımıyorduk. İlk defa dün yüz yüze geldik. Ona rağmen hem eğitimin hem de birbirimizle kurduğumuz kimya sayesinde bugün burada ekip ruhuna sahip 5 kişi olarak güçlü bir idealimiz var’’ dedi.

Ekibiyle tıp alanında simülatörler geliştiren Pediatri ve Yeni Doğan Profesörü Mehmet Kenan Kamburoğlu, ‘’Biz tıp eğitimlerinde kullanılmak üzere medikal simülatörler geliştiriyoruz. Bunu yaparken de tüm yazılım ve donanımları kendimiz yapıyoruz. 2 sene önce Türkiye’de kurulduk. Şu an standımızda satılmaya hazır olan ürünlerimiz var ama 4 adet daha üretimi devam eden ürünümüz var. Bunların hepsi modüler. Tek tek de, birleşik olarak da kullanılabiliyor. Tüm simülasyon merkezini bir çantaya sığdırmayı hedefliyoruz. Böylece bunun tüm Türkiye’de ve dünyada yaygınlaşmasını istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

Zirve, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 27 Ekim’e kadar devam edecek.