İran’ın başkenti Tahran’a mevsimin ilk karı yağdı. Başkentliler fotoğraf çektirmek ve kar topu oynamak için parklara koştu.

İran’ın başkenti Tahran’a mevsimin ilk karının düştü. Beyaza bürünen başkentte halk, fotoğraf çektirmek ve kar topu oynamak için parklara akın etti. Tahran Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, parklarda ve yollarda tuzlama ve temizleme çalışmaları yapıldığı, buzlanmaya karşı önlem alındığı belirtildi. Tahran eyaletinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Perdis, Rudehen ve Demavend kentlerinde ise okullar tatil edildi. Hemedan, Fars, Zencan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Loristan eyaletlerinde de okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, derslerin uzaktan eğitim şeklinde devam edeceği belirtildi.