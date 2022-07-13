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Tahıl zirvesine katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi

İstanbul’da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Genel 13.07.2022, 11:18
Tahıl zirvesine katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi

İstanbul’da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krize çözüm bulmak için İstanbul’da bir zirve gerçekleştirilecek. Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı’na indi. Heyetin buradan toplantının yapılacağını mekana geçeceği öğrenildi.

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