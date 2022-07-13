Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konuyu ilk Kabine toplantımızda ele alacağız."
Tahıl zirvesine katılacak Rus heyetini taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi
İstanbul’da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
Genel 13.07.2022, 11:18
İstanbul’da Türkiye Ukrayna-Rusya-Birleşmiş Milletleri temsilcileri arasında gerçekleştirilecek zirve öncesi Rus heyetini taşıyan özel uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyayı etkileyen tahıl krize çözüm bulmak için İstanbul’da bir zirve gerçekleştirilecek. Zirveye katılacak Rus heyetini taşıyan uçak, toplantı öncesi İstanbul Havalimanı’na indi. Heyetin buradan toplantının yapılacağını mekana geçeceği öğrenildi.