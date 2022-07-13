Tahıl koridoru zirvesi İstanbul’da başladı

Aralarında Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerin askeri heyetlerinin bulunduğu ve tahıl sevkini konu alacak olan dörtlü zirve İstanbul Kalender Kasrı’nda başladı.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı, İstanbul’da Kalender Kasrı’nda başladı.