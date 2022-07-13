banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Datça'da orman yangını
Datça'da orman yangını
Benzine büyük indirim geliyor
Benzine büyük indirim geliyor
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Balıkçıların dostu caretta carettalar döndü, bu kez kat kat fazla
Saniyede 140 litre su tüketiliyor
Saniyede 140 litre su tüketiliyor

Tahıl koridoru zirvesi İstanbul’da başladı

Aralarında Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerin askeri heyetlerinin bulunduğu ve tahıl sevkini konu alacak olan dörtlü zirve İstanbul Kalender Kasrı’nda başladı.

Genel 13.07.2022, 16:35
Tahıl koridoru zirvesi İstanbul’da başladı

Aralarında Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletlerin askeri heyetlerinin bulunduğu ve tahıl sevkini konu alacak olan dörtlü zirve İstanbul Kalender Kasrı’nda başladı.

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı, İstanbul’da Kalender Kasrı’nda başladı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu