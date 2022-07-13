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"Tahıl Koridoru" zirvesi başladı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasındaki toplantı başladı.

Genel 13.07.2022, 16:40
"Tahıl Koridoru" zirvesi başladı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM askeri heyetleri arasındaki toplantı başladı.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM heyetleri tahıl koridoru zirvesi çerçevesinde İstanbul’da bir araya geldi. Zirvede tüm dünyayı etkileyen tarım koridorunun açılmasına yönelik çözümler aranıyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı Kalender Kasrı’nda başladı" denildi.

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