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TAG Otoyolu ulaşıma kapatıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Osmaniye’den Gaziantep yönüne kapatıldı.
Genel 26.01.2022, 07:50
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Osmaniye’den Gaziantep yönüne kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep-Nizip hattında çift yönlü tüm taşıtların geçişine izin verilmediği bildirildi.