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Taciz iddiaları ile gündeme gelen CHP Osmangazi İlçe Başkanı görevinden istifa etti
Taciz iddiası ile gündeme gelen CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı M.A. sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.
Genel 18.12.2020, 15:54
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Taciz iddiası ile gündeme gelen CHP Bursa Osmangazi İlçe Başkanı M.A. sosyal medyadan istifa ettiğini duyurdu.
CHP Osmangazi İlçe Başkanı M.A., 17 yaşındaki bir kıza attığı whatsapp mesajları ile gündeme gelmişti. M.A.’nın partide görevli 17 yaşındaki S.G.’ye gece yarısı ‘Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum’ diye mesajlar attığı ortaya çıkmıştı. M.A. sosyal medyadan görevinden istifa ettiğini duyurdu.M.A.’nın açıklamaları şöyle: “Son dönemde üst üste saldırılarla karşı karşıyayım. İlçe başkanı seçilmeden önceki dönemlerle ilgili iki ayrı konuda haber ve iddialara muhatap olmak zorunda bırakıldım. Son iddialar da aynı çerçevededir. Hakkımdaki kişisel iddialarda bile CHP Osmangazi İlçe Başkanı kimliğimin ısrarla ön plana çıkarıldığını, aslında partimizin hedef alınmak istendiğini görmekteyim. Bu nedenle, atılan iftiralara ilişkin sonuna kadar sürdüreceğim hukuk mücadelem sırasında partimizin adının daha da yıpratılmasının önüne geçmek adına, seçimle geldiğim ilçe başkanlığı görevimden istifa ettim. Hukuk mücadelemden de asla vazgeçmeyeceğim”.
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