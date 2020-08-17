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Tabiat parklarında korona denetimleri
TEKİRDAĞ DKMP EKİPLERİ HAFTA SONU ZİYARETÇİ AKININA UĞRAYAN TABİAT PARKLARINDA KORONA VE HİJYEN DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Genel 17.08.2020, 09:34
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Tekirdağ DKMP ekipleri hafta sonu ziyaretçi akınına uğrayan tabiat parklarında korona ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi.
Hafta sonu Tekirdağ’daki tabiat parkları İstanbul ve çevre illerden gelen günü birlik tatilcilerin akınına uğruyor. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçesi sınırında yer alan Kartaltepe Tabiat Parkı’nda denetimler gerçekleştirildi. Ekipleri, çevre temizliğinin hassasiyeti ile Covid-19 tedbirinden sosyal mesafe, hijyen, maske bilgilendirmesi yaparak, ziyaretçilerin daha dikkatli olması konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.
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