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Tabiat parklarında bayram yoğunluğu
TABİAT PARKLARINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Genel 03.08.2020, 20:26
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Tekirdağ’da bulunan tabiat parkları Kurban Bayramı nedeniyle en yoğun günlerini geçirdi.
Tekirdağ’da bulunan Çamlıkoy ve Kartaltepe Tabiat Parkları Kurban Bayramı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçi akını nedeniyle tabiat parklarının girişinde metrelerce araç kuyrukları oluştu. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Ekiplerince bayram yoğunluğunun yaşandığı tabiat parklarında çeşitli denetimler yapıldı. Denetimlerde ziyaretçilere sosyal mesafeyi koruyarak tabiat parklarından yararlanması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
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