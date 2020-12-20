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Tabelada sadece ‘Van’ yazısı kaldı
Van’da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü kent genelinde şehir girişindeki tabelada rakım ve nüfus yazısını kaldırdı.
Genel 20.12.2020, 09:18
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Van’da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü kent genelinde şehir girişindeki tabelada rakım ve nüfus yazısını kaldırdı.
Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun verileriyle nüfusun değişmesinin ardından ülke geneli şehirlerdeki giriş çıkışlarda bulunan tabelaları yeniden düzenledi. Yeni kararla birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada Van şehir giriş noktalarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.
Kentin girişindeki tüm tabelalar değiştiVan-Gevaş, Van-Erciş, Van-Gürpınar ve Van-Özalp yolu üzerinde bulunan tabelalar yeni düzenlemeye göre hazırlandı. Tabelada daha önce yer alan nüfus ve rakım bilgileri kaldırılırken, sadece ‘Van’ yazısı kaldı. Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu olurken, kullanıcılar yeni düzenlenen tabela fotoğraflarını paylaşıyor.
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