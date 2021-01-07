Taban saha isteyen çocuklarla buluştu

Akhisar Mahallesinde çevresinde moloz ve cam atıklarının olduğu boş arsada top oynayan çocuklar, bir video çekerek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’dan futbol sahası istedi. Başkan Taban, bu talebe karşılık çocukları top oynadıkları arsada ziyaret ederek, bölgede yapılabilecek çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Çocuklara da top ve çikolata ikram edildi.

Akhisar Mahallesinde sokakta top oynadıkları için çevreden şikayet alan çocuklar, bunun üzerine mahallelerindeki bir boş alanda otları temizleyerek kendilerine top oynamak için alan yaptı. Ancak bu alan da moloz ve cam atıkları yüzünden top oynamaya elverişli olmayınca, mahalledeki çocuklar toplanıp bir video çekerek Belediye Başkanı Alper Taban’a gönderdi. Videoda Başkan Taban’dan top oynamak için saha talep eden çocukların çağrısına sessiz kalmayan Başkan Alper Taban, bugün Akhisar Mahallesinde çocukları ziyaret etti.

Top oynadıkları alanda inceleme yapıp çocuklarla bir araya gelen Başkan Taban, yapılabilecek çalışmayla ilgili de incelemelerde bulundu. Taban, çikolata ikram edip top hediye ettiği çocukların maçını da izledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, şöyle devam etti:

“Burada evlatlarımız top oynayabilecekleri bir alan olmadığı yönünde bizlere talepte bulundular. Ben de çocuklarımızı ve mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek konuyu yerinde değerlendirmek için geldim. Öncelikle buradan geçen bir kanal yatağımız var. Bu kanal yatağının temizliği, beraberinde genelde boş arazilere bir şeyleri gelişi güzel atıyoruz. Ama tabi hoş olmayan görüntüler oluşuyor. Bunların temizlenmesi noktasında bir çalışma yapacağız. Gönlümüz istiyor ki bunlar yaşanmasın. Kaldı ki 153 hatlarımızdan bilgi alabilirsiniz, bizimle iletişime geçip atıklarınızı almamızı isteyebilirsiniz diyoruz. Ancak bunlara rağmen maalesef bu tür atıkların maalesef şehrimizin belirli noktalarında olduğunu görüyoruz. Biz şehrimizi bir Müslümana yakışır şekilde temiz tutmak istiyoruz. Kimsenin kimseye hakkı hukuku geçmesin, kimse bir başkasına eziyet verecek bir hareket içerisinde bulunmasın ve huzurlu, temiz bir şekilde hayatımızı devam ettirelim istiyoruz. Burada da temizlik çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu alanlarda, bu aks üzerinde gelecekte Alanyurt-Akhisar-Yeni İnegöl bölgesini de birbirine bağlayacak yol çalışmalarımız da olacak. Şehirlerimizi doğru şekilde ihtiyaçlara yönelik öncelikleri de belirleyecek şekilde bu eksikleri bir bir tamamlayacağız. Ben çocuklarımızın da mutlu olmalarını istiyorum. Gelecek onların. Ve gelecekte onların vatanını seven, milletini seven kişiler olmaları için biz de buna katkı koymak istiyoruz. Onların enerjilerini doğru alanlarda atmaları lazım. Bunun için bizler mahallelerimizde gerek kültür sanat yapıları, gerek spor alanları gibi çalışmaları bir bir hayata geçirmek istiyoruz.”