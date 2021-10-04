banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!

T4 tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Genel 04.10.2021, 00:36
T4 tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Akşam saatlerinde Mescid-i Selam durağından çıkarak Topkapı yönünde ilerleyen tramvay, Demirkapı istasyonunda arızalanarak durdu. Tramvaydaki yolcular araçtan indi veqqq yollarına yürüyerek devam etti. T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattı yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul’dan açıklama

Metro İstanbul Twitter hesabından yaşanan arıza nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." denildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P