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T4 tramvay hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durdu
T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Genel 04.10.2021, 00:36
T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı, yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Akşam saatlerinde Mescid-i Selam durağından çıkarak Topkapı yönünde ilerleyen tramvay, Demirkapı istasyonunda arızalanarak durdu. Tramvaydaki yolcular araçtan indi veqqq yollarına yürüyerek devam etti. T4 Mescid-i Selam-Topkapı tramvay hattı yaşanan arıza nedeniyle kapatıldı. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Metro İstanbul’dan açıklama
Metro İstanbul Twitter hesabından yaşanan arıza nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." denildi.