Süveyş Kanalı’nı tıkayan The Ever Given, 7 Temmuz’da serbest bırakılacak

Geçtiğimiz mart ayında Süveyş Kanalı’nı tıkayan The Ever Given adlı konteyner gemisinin, Mısırlı yetkililer ve geminin sahibi olan şirket yetkililerinin tazminat konusunda resmi anlaşmaya varmasının ardından 7 Temmuz’da serbest bırakılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz mart ayında Süveyş Kanalı’ndaki deniz trafiğinin 6 gün boyunca durmasına neden olan "The Ever Given" adlı konteyner gemisinin sahibi Shoei Kisen Kaisha şirketini temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) ve The Ever Given yöneticilerinin tazminat konusunda resmi bir anlaşmaya vardığını aktardı. Tazminat konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeni ile 29 Mart’tan bu yana alıkonan The Ever Given’ın 7 Temmuz’da denize açılacağı bildirildi.

Stan Marine Sözcüsü Faz Peermohamed yaptığı açıklamada, "Geminin serbest bırakılması için hazırlıklar yapılacak ve zamanı geldiğinde SCA’nın İsmailiye’deki merkezinde anlaşma için bir etkinlik düzenlenecek" dedi.

SCA tarafından yapılan açıklamada ise, anlaşmanın çarşamba günü bir törenle imzalanacağı ve törene katılanların geminin denize açılışını izleyebileceği ifade edildi. SCA ya da Stann Marine anlaşmaya dair ayrıntıları paylaşmadı.

Öte yandan SCA, geminin sahibi olan şirketten 916 milyon dolar tazminat talep etmiş, ilerleyen zamanda ise bu rakam 550 milyona düşürülmüştü. Davaya bakan Mısır mahkemesi ise, tazminat konusunda iki tarafın anlaşmasına imkan sağlamak amacıyla nihai kararını 11 Temmuz’a ertelemişti.