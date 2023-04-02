Suudi Arabistan’dan günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı

Suudi Arabistan OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldı.

Suudi Arabistan, günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma kararı aldı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın Enerji Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan’ın OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı aktarıldı. Söz konusu kesintinin Kasım 2022’de alınan kesinti kararına ek olduğu kaydedilen haberde, Enerji Bakanlığı yetkilisinin, söz konusu kesintinin petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğunu vurguladığı aktarıldı.

OPEC+ ülkeleri, geçtiğimiz senen 5 Ekim’de yapılan toplantıda günlük petrol üretiminin Kasım 2022’den itibaren günlük 2 milyon varil azaltılması yönünde karar almıştı.