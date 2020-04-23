Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Suudi Arabistan’dan gelen 189 kişiye Türk bayraklı karşılama

SUUDİ ARABİSTAN’DAN GELEN 189 TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UŞAK’TAKİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ.

Suudi Arabistan’dan gelen 189 kişiye Türk bayraklı karşılama

SUUDİ ARABİSTAN’DAN GELEN 189 TÜRK VATANDAŞI KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UŞAK’TAKİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 19:47
6 Okunma
Suudi Arabistan’dan gelen 189 kişiye Türk bayraklı karşılama

Suudi Arabistan’dan gelen 189 Türk vatandaşı korona virüs tedbirleri kapsamında Uşak’taki öğrenci yurduna yerleştirildi. Vatandaşlar yurt girişinde Türk bayraklarıyla karşılanırken, kafile içerisindeki bir vatandaş ise gurbetçiler adına gösterilen özverili çalışmadan dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan uçak, saat 17.00’de Uşak Havalimanı’na indi. Sağlık görevlileri tarafından uçak içinde ateşleri ölçülen vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen otobüslere yerleştirildi. Güvenlik önlemleri eşliğinde Latife Hanım KYK Kız Yurdu’na getirilen 189 kişi, burada yurt görevlileri tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Günün anlam ve önemine ilişkin düzenlenen törende sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni uygulandığı görüldü. Ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okunmasının ardından vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacakları özel odalara yerleştirildi.

“Devlet erkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz”

Yurda getirilen kafile içerisindeki bir vatandaş, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza, bütün devlet erkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gurbetçi vatandaşlar adına göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
Başkan Örki’den şehit çocuğuna pastalı doğum günü sürprizi
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
100 yaşına girenlere sürpriz doğum günü
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti
Harabe evde yaşam mücadelesi veren Hasan dedenin yardımına Mervan öğretmen yetişti

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim